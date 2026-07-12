Nel 2020, durante il periodo di isolamento per il Covid, un musicista ha suonato con la chitarra elettrica sulla sua terrazza a piazza Navona, diventando virale. Ora, a distanza di tre anni, gli è stato comunicato che deve lasciare la casa. La decisione è stata presa senza ulteriori spiegazioni e riguarda l’immobile in cui viveva. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota, né dettagli sui motivi che hanno portato alla richiesta di sgombero.

Era il 2020, gli anni del Covid e dell'isolamento, quando Jacopo Mastrangelo prese la sua chitarra elettrica e decise di suonare per tutti dalla sua terrazza di piazza Navona a Roma, diventando virale. Prima l’Inno d’Italia, poi il tema di Debora di Ennio Morricone. Ieri, a distanza di sei anni si è riaffacciato da quella terrazza per suonare un'ultima volta. Il contratto di locazione non è stato rinnovato e Jacopo è costretto a traslocare in un’altra casa. "Un grazie alla terrazza e a tutte le persone", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Suonava Morricone con la chitarra durante il Covid: ora Jacopo deve lasciare casa

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Suonava dal tetto a Piazza Navona durante il lockdown, Jacopo costretto a lasciare casa

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