Un ragazzo di 19 anni suonava la chitarra sui tetti di Piazza Navona durante il lockdown del 2020. Ora, in un altro momento, comunica di non poter più restare perché il contratto non sarà rinnovato, poiché l’immobile diventerà un bed and breakfast. La piazza è vuota e silenziosa, e il giovane si prepara a lasciare il luogo dove aveva suonato durante i mesi di chiusura.

C’è una Piazza Navona vuota, silenziosa, quasi spettrale. È marzo 2020, l’Italia è chiusa in casa per il Covid, e su uno dei tetti che si affacciano sulla piazza più scenografica di Roma spunta un diciannovenne con la chitarra elettrica. Si chiama Jacopo Mastrangelo, è uno studente al liceo, e quella sera decide di suonare per una città che non può nemmeno affacciarsi alla finestra senza sentirsi in colpa. Il pezzo che lo consacra è “Deborah’s Theme” di Ennio Morricone, colonna sonora di “C’era una volta in America “. Il video di quella esibizione, chitarra elettrica contro il silenzio irreale della piazza deserta, diventa virale in poche ore e arriva a totalizzare oltre 40 milioni di visualizzazioni in Rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Durante il lockdown suonava la chitarra sui tetti di Piazza Navona, oggi Jacopo Mastrangelo trasloca: “Non ci rinnovano il contratto perché diventerà un B&B”

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