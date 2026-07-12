Summer 2027 nessun rischio | Campo Balilla prima scelta

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate 2027, l’edizione del Summer non è considerata a rischio. In caso di indisponibilità di piazza Napoleone, l’organizzazione ha indicato il Campo Balilla come prima opzione per la location principale dei concerti. La scelta si basa sulla disponibilità e sulla fattibilità di questa area, che potrebbe ospitare gli eventi previsti. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si mantiene questa come alternativa principale.

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"L’edizione 2027 del Summer non è a rischio: se non dovesse essere disponibile piazza Napoleone, a mio avviso la prima scelta sarebbe quella di organizzare tutti i concerti nell’area del Campo Balilla ". Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle colonne del nostro giornale dal patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro circa l’impossibilità, causa lavori a Palazzo Ducale, di utilizzare piazza Napoleone per la prossima edizione dello storico festival, è lo stesso sindaco Mario Pardini a tranquillizzare circa lo svolgimento dell’edizione 2027. "Quello che al momento posso dire – spiega Pardini – è che sicuramente ci sarà anche l’edizione 2027 del Summer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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