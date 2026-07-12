Durante l’estate 2027, l’edizione del Summer non è considerata a rischio. In caso di indisponibilità di piazza Napoleone, l’organizzazione ha indicato il Campo Balilla come prima opzione per la location principale dei concerti. La scelta si basa sulla disponibilità e sulla fattibilità di questa area, che potrebbe ospitare gli eventi previsti. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si mantiene questa come alternativa principale.

"L’edizione 2027 del Summer non è a rischio: se non dovesse essere disponibile piazza Napoleone, a mio avviso la prima scelta sarebbe quella di organizzare tutti i concerti nell’area del Campo Balilla ". Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle colonne del nostro giornale dal patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro circa l’impossibilità, causa lavori a Palazzo Ducale, di utilizzare piazza Napoleone per la prossima edizione dello storico festival, è lo stesso sindaco Mario Pardini a tranquillizzare circa lo svolgimento dell’edizione 2027. "Quello che al momento posso dire – spiega Pardini – è che sicuramente ci sarà anche l’edizione 2027 del Summer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summer 2027, nessun rischio: "Campo Balilla prima scelta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medium Reveals The MOST DETAILED & EPIC Explanation of What Happens When You Die | Marie Manuchehri

Notizie e thread social correlati

Dybala Roma fino al 2027: scelta di cuore o rischio calcolato? I pro e i contro del rinnovoDopo settimane di trattative, il trasferimento della punta argentina alla squadra di Roma si è concretizzato con un rinnovo di contratto fino al 2027.

America's Cup 2027, c?è New Zealand. Prima sfida tra campioni: «Il golfo campo di gara»Per la America's Cup 2027, il primo confronto tra le squadre si è svolto nel golfo, con Emirates Team New Zealand e Luna Rossa presenti.

Si parla di: Summer 2027, nessun rischio: Campo Balilla prima scelta.

Summer 2027, nessun rischio: Campo Balilla prima sceltaIl sindaco Pardini interviene dopo le parole del patron Mimmo D’Alessandro a La Nazione L’edizione si farà anche se piazza Napoleone non sarà disponibile: il festival non si fermerà. lanazione.it

Lavori al tetto di Palazzo Ducale, a rischio i concerti Summer 2027 e 2028 in piazza NapoleoneL'alternativa sarà portare tutti i concerti al Balilla, con alcune modifiche, come creare un villaggio del Summer e non chiudere completamente viale Carducci ... luccaindiretta.it