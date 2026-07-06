Per la America's Cup 2027, il primo confronto tra le squadre si è svolto nel golfo, con Emirates Team New Zealand e Luna Rossa presenti. Emirates Team New Zealand ha reso omaggio a Castel dell'Ovo, mentre Luna Rossa si è posizionata sotto Capo Posillipo. Le due squadre si sono osservate e salutate prima di darsi appuntamento, senza ulteriori dettagli sulle gare o sui risultati.

Emirates Team New Zealand a omaggiare Castel dell'Ovo, Luna Rossa sotto il promontorio di Capo Posillipo. Si guardano, si scrutano, si salutano, si danno appuntamento. Dopo il weekend in cui Luna Rossa è stata protagonista delle acque antistanti via Caracciolo, con un velista d'eccezione come Fabio Cannavaro salito a bordo di uno dei due AC40, ieri è stata la volta dei defender di prendersi la scena. La base Le barche dei kiwi sono salpate da Marina di Stabia, dove è allestita la loro base operativa, in una giornata perfetta dal punto di vista meteorologico, con un vento stabile intorno ai 15 nodi. Il golfo si è trasformato subito in uno stadio della vela, con tanti curiosi che hanno seguito da terra e dal mare le evoluzioni delle imbarcazioni neozelandesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup 2027, c?è New Zealand. Prima sfida tra campioni: «Il golfo campo di gara»

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America's Cup, Emirates Team New Zealand: ecco le prime virate nel golfo di Napoli

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