Dybala Roma fino al 2027 | scelta di cuore o rischio calcolato? I pro e i contro del rinnovo
Dopo settimane di trattative, il trasferimento della punta argentina alla squadra di Roma si è concretizzato con un rinnovo di contratto fino al 2027. La decisione è stata annunciata ufficialmente, confermando la volontà del giocatore di restare in città e proseguire la propria carriera nel club. La firma rappresenta un passo importante sia per il calciatore che per la società, che ora possono pianificare il futuro con una figura di riferimento in campo. La scelta ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si dividono tra apprezzamenti e dubbi.
Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» Pagelle Friburgo Aston Villa: Buendia sontuoso, Tielemans la sblocca, Rogers spina nel fianco! TOP E FLOP della finale di EL Friburgo Aston Villa 0-3: come sempre, vince Emery. Inglesi troppo forti per i tedeschi debuttanti in una finale Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dybala ha scelto Roma, non i 75 milioni
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Mancini Crsitante Pellegrini El Saharawy questo il blocco della Roma che ci ha portato fino a qui... poi Svilar Malen e Dybala hanno fatto la differenza... grazie Roma e grazie al popolo Romanista che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani #RomaLazio x.com
La speranza rimane per il futuro di Paulo Dybala alla Roma reddit
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