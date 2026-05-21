Dybala Roma fino al 2027 | scelta di cuore o rischio calcolato? I pro e i contro del rinnovo

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di trattative, il trasferimento della punta argentina alla squadra di Roma si è concretizzato con un rinnovo di contratto fino al 2027. La decisione è stata annunciata ufficialmente, confermando la volontà del giocatore di restare in città e proseguire la propria carriera nel club. La firma rappresenta un passo importante sia per il calciatore che per la società, che ora possono pianificare il futuro con una figura di riferimento in campo. La scelta ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si dividono tra apprezzamenti e dubbi.

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