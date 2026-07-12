Summer 2027 nessun rischio | Campo Balilla? La nostra prima scelta

Il responsabile ha dichiarato che l’edizione 2027 del Summer si svolgerà senza rischi. Se Piazza Napoleone non sarà disponibile, la priorità sarà di spostare tutti i concerti nell’area del Campo Balilla.

Lucca, 12 luglio 2027 – «L’edizione 2027 del Summer non è a rischio: se non dovesse essere disponibile piazza Napoleone, a mio avviso la prima scelta sarebbe quella di organizzare tutti i concerti nell’area del Campo Balilla». Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle colonne del nostro giornale dal patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro circa l’impossibilità, causa lavori a Palazzo Ducale, di utilizzare piazza Napoleone per la prossima edizione dello storico festival, è lo stesso sindaco Mario Pardini a tranquillizzare circa lo svolgimento dell’edizione 2027. «Quello che al momento posso dire – spiega Pardini – è che sicuramente ci sarà anche l’edizione 2027 del Summer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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