Durante una visita a Sulmona, Emanuele Filiberto di Savoia è stato accolto con fischi, cartelli contro la monarchia e l’uso di Bella Ciao da parte di manifestanti. La protesta ha coinvolto persone che hanno espresso opposizione alla presenza del principe, senza interventi di forze dell’ordine o misure di sicurezza visibili. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali scontri o conseguenze legali. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, ma l’accoglienza è stata caratterizzata da contestazioni pubbliche.

Mi sono sinceramente vergognata per il trattamento riservato a Emanuele Filiberto di Savoia durante la sua visita a Sulmona. Ad accoglierlo davanti a Palazzo San Francesco sono stati manifestanti con fischi, cartelli inneggianti alla Repubblica e l’immancabile canto di Bella ciao. Le contestazioni lo hanno accompagnato mentre cercava di parlare e di visitare la città. Emanuele Filiberto, dal canto suo, ha ricordato di trovarsi a Sulmona come turista e in visita privata, rispondendo persino: «Viva la Repubblica anche da parte mia». Altra cosa è inseguire un ospite con cartelli e slogan, attribuendogli per diritto di sangue colpe storiche che non ha commesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sulmona, la protesta contro Emanuele Filiberto: quando l’antimonarchia diventa soltanto maleducazione

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