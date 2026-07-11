Durante il Capodanno, un italiano ha trascorso il giorno in ospedale con Maradona. Ricorda di aver ricevuto un telegramma dalla nonna quando è morta, e di aver voluto ricambiare quel gesto. Ha anche detto di aver pensato da tempo alla politica, senza approfondire ulteriori dettagli. Tra le sue parole, emerge la felicità per le manifestazioni di affetto inaspettate.

Forse non tutti lo sanno, ma c’è un collegamento che unisce Emanuele Filiberto di Savoia e Diego Armando Maradona. “Mi fanno felice le piccole cose, come le manifestazioni d’affetto inattese. – ha raccontato Emanuele Filiberto a Il Corriere della Sera – Perche? io so- no capace di slanci”. E poi entra nello specifico, raccontando un aneddoto di qualche amo fa: “Sa che una volta ho trascorso un capodanno in ospedale a Cuba con Maradona? Lui mi aveva mandato un telegramma quando mori? mia nonna. Cosi?, a L’Avana, seppi che lui era ricoverato, volevo ricambiare la gentilezza. Dissi a mia moglie: ‘Andiamo a fare capodanno in ospedale?’ Un intero reparto festeggio? con noi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho trascorso il Capodanno a Cuba in ospedale con Maradona. Quando morì mia nonna mi mandò un telegramma, volevo ricambiare la gentilezza. La politica? Ci penso da tempo”: parla Emanuele Filiberto

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