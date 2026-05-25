Quando si è liberi ci si sente re | Emanuele Filiberto deluso dal messaggio di Checco Zalone per la Repubblica

Il 2 giugno, la Repubblica Italiana celebrerà il suo 80° anniversario, data in cui attraverso un referendum il paese ha deciso di abolire la monarchia e diventare una repubblica. In quella consultazione, per la prima volta, anche le donne hanno potuto votare. Il referendum ha portato alla trasformazione dello status politico e istituzionale del paese, segnando un passaggio fondamentale nella storia democratica italiana.

Domenica 2 giugno la Repubblica Italiana compirà 80 anni. Quel giorno il popolo italiano attraverso un referendum, in cui votarono per la prima volta anche le donne, scelse di abolire la monarchia e di diventare una repubblica. L'ufficio della presidenza della Repubblica, per celebrare la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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