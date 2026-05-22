Trent’anni dopo Roma '96, la Juventus si trova a rivivere ricordi contrastanti legati alla Champions League. La vittoria contro l’Ajax in quella notte speciale all’Olimpico rappresenta il punto di partenza di un cammino che ha portato a diverse finali perse e a stagioni senza qualificazioni alle fasi decisive del torneo. La squadra ha affrontato vari momenti di successi e delusioni, segnando un percorso complicato che si trascina nel tempo, senza riuscire a ripetere l’impresa di quella sera memorabile.

Peggio di un’ossessione che dura da sempre c’è solo un’ossessione che dura da trent’anni, perché qui si dice di un tempo che è misurabile, scontornato e ben definito nella memoria di tanti. E’ una ferita che il tempo ha riempito di rimpianti e occasioni mancate, imprese accarezzate, sfiorate e poi inevitabilmente fallite, onde e risacche di stagioni consumate nelle illusioni. Dunque: trent’anni fa la Juventus vinceva la Champions League. La seconda della sua storia, dopo quella del 1985. L’ultima, finora. Dunque: il tabù continua, trent’anni sono molte vite spese nel ricordo di ciò che è stato. Dunque: qui si dice di un anniversario - beffa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trent’anni dopo Roma '96: da quella notte magica la Champions Juve è diventata una maledizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMATO-PAGANO: 20 Anni Dopo la Faida | Il Clan che Nessuno è Riuscito ad Abbattere

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Champions League, per la Sir una notte magica. Ma la semifinale scudetto già bussa alle porte

“Sono qua dentro ad Amici 25 da due anni, sembra quasi più una maledizione che una fortuna”: Alessio in lacrime dopo il confronto con Alessandra CelentanoIn uno dei guanti di sfida della puntata di ieri, 18 aprile, ad “Amici di Maria De Filippi“ si sono trovati uno contro l’altro i due ballerini...

Buona domenica 17 maggio 2026 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali sportivi nazionali ( #Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport) #Calcioparlando #CoppaItalia #Inter #Doblete #SerieA #Champions #UCL #Juve x.com

2002-2003. Champions League. 22 aprile. Barcellona-Juventus. Quarti di finale, ritorno. Tempi supplementari. Zalayeta segna il gol decisivo che manda la Juventus in semifinale. reddit

Maledizione Champions, l'ultima gioia della Juventus 30 anni faIl 22 maggio 1996 la squadra di Marcello Lippi piegava ai rigori i lancieri e conquistava l’Europa. Un trionfo archeologico seguito da un’ossessionante amarezza ... msn.com

Champions alla corsa finale: Roma a gonfie vele, Milan e Juventus come si sono ridotteLa Roma vola verso l'ingresso in zona Champions, Milan e Juventus annaspano: i giallorossi viaggiano a un'altra velocità, trascinati da Malen. Per i rossoneri un gol in cinque partite, per i bianconer ... corriere.it