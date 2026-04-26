Radio Pico festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività, con sede a Mirandola. Fondata da un gruppo di amici, l’emittente conta più di quaranta collaboratori e trasmette in tre regioni, tra Emilia, Lombardia e Veneto. Nel corso degli anni, la radio ha mantenuto il suo stile musicale e ha continuato a coinvolgere un pubblico vario, mantenendo un ruolo importante nella scena radiofonica locale.

? Cosa sapere Radio Pico compie 50 anni di attività con sede operativa a Mirandola.. L'emittente conta oltre quaranta collaboratori e raggiunge tre regioni tra Emilia, Lombardia e Veneto.. Vittorio Cavallini trasmette da Mirandola dal 26 aprile 1976, segnando oggi il cinquantesimo anniversario di una storia iniziata con una stazione radio sconosciuta e diventata la seconda emittente modenese. Il sogno di un gruppo di dieci amici, nato nel fermento delle radio libere di metà anni Settanta, ha superato mezzo secolo di storia. Quello che era iniziato come un passatempo condiviso tra compagni di avventure è oggi una realtà consolidata che raggiunge decine di migliaia di ascoltatori tra l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radio Pico: 50 anni di sogni e musica nati da un’idea tra amici

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