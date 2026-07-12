Sul muro della Pam nasce il museo civico del disagio | ingresso libero grammatica esclusa

Un video mostra un murale realizzato oggi pomeriggio davanti a un supermercato nel centro storico di Arezzo. La parete si trova tra Campomarzio, via Calò e via Curina, e ospita il nuovo museo civico del disagio, aperto con ingresso libero. La superficie, senza alcuna scritta o decorazione, presenta un'area priva di elementi grafici o testuali. Nessuna altra informazione sui contenuti o sulla realizzazione del progetto.

Un lettore ci ha inviato un video girato oggi pomeriggio davanti al muro della Pam di Arezzo, nella zona compresa tra Campomarzio, via Calò e via Curina. Dalle immagini emerge una nuova, raffinatissima installazione urbana: scritte sovrapposte, simboli anarchici, firme, riferimenti agli ultras, frasi in inglese, personaggi inquietanti e persino un invito a “scegliere Slender Man”. Perché evidentemente imbrattare un muro non bastava, serviva pure il casting dell’orrore. Tra le scritte leggibili compaiono “Ultras Arezzo”, “Tormento ed estasi”, “Don’t look”, “We are.” e vari messaggi talmente confusi che sembrano il verbale di una riunione condominiale dopo tre ore senza aria condizionata. 🔗 Leggi su Lortica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riapre il Museo della Mente, uno spazio immersivo alla scoperta del disagio psichicoIl Museo della Mente riapre le sue porte, offrendo uno spazio interattivo dedicato alla comprensione del disagio psichico.

Bari, 3 milioni per il Museo Civico: rinascita nel cuore della cittàIl Comune di Bari ha presentato una candidatura per ottenere un finanziamento di tre milioni di euro attraverso un bando regionale.