Bari 3 milioni per il Museo Civico | rinascita nel cuore della città

Il Comune di Bari ha presentato una candidatura per ottenere un finanziamento di tre milioni di euro attraverso un bando regionale. I fondi provenienti dal programma Poc 2021-2027 sono destinati al restauro dell’Isolato 49, situato nel centro storico della città. Questa iniziativa riguarda il Museo Civico, che potrebbe beneficiare di un intervento di riqualificazione e recupero strutturale. L’obiettivo è valorizzare l’area e migliorare l’aspetto urbano del quartiere antico.

? Cosa sapere Il Comune di Bari candida il Museo Civico a un bando regionale da 3 milioni.. I fondi Poc 2021-2027 finanzieranno il restauro dell'Isolato 49 nel cuore della città vecchia.. Il Comune di Bari ha approvato la delibera per candidare il Museo Civico a un bando regionale che potrebbe sbloccare 3 milioni di euro per il restauro e l’ampliamento del nucleo storico situato nel cuore della città vecchia. L’operazione mira a finanziare un progetto di recupero e rifunzionalizzazione attraverso gli avvisi legati a Pr Puglia e ai fondi Poc regionali per il periodo 2021-2027, destinati alla valorizzazione di immobili di pregio. L’intervento si concentrerà in particolare sull’edificio dell’Isolato 49, dove sono previsti adeguamenti strutturali, interventi sugli impianti, miglioramenti della sicurezza e dell’efficienza energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, 3 milioni per il Museo Civico: rinascita nel cuore della città Notizie correlate Tre milioni per ampliare il Museo Civico di Bari: il progetto per rinnovare lo scrigno storico della cittàLa città di Bari potrebbe avere, in un prossimo futuro, un Museo Civico completamente rinnovato, grazie a un investimento di 3 milioni di euro. Firenze, viaggio nella memoria tra guerra e rinascita: passeggiata “Incantesimo di fuoco” nel cuore della cittàFirenze, 15 aprile 2026 – Un viaggio nella memoria della città, tra ferite della guerra e rinascita urbana. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tre milioni per ampliare il Museo Civico di Bari: il progetto per rinnovare lo scrigno storico della città; Bari, tre milioni per il Museo Civico: diventerà un polo hi-tech e senza barriere; Il 'ritorno' delle blatte con il caldo, a Bari sì al piano per la disinfestazione: tutte le novità e le sanzioni. – Sessant’anni fa il Museo Civico di Foggia riapriva le sue porte nella sede di Palazzo Arpi dopo un lungo lavoro di ricostruzione e di cura, segnando una nuova fase nella storia culturale della città. Oggi celebriamo quell’anniver - facebook.com facebook