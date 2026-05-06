Riapre il Museo della Mente uno spazio immersivo alla scoperta del disagio psichico

Il Museo della Mente riapre le sue porte, offrendo uno spazio interattivo dedicato alla comprensione del disagio psichico. La struttura presenta esposizioni e installazioni pensate per avvicinare i visitatori ai temi della salute mentale, con particolare attenzione alle sfide e alle percezioni sociali. Sulla parete principale si legge l’aforisma “Da vicino nessuno è normale”, che si propone come simbolo della lotta contro lo stigma legato ai disturbi mentali.

Su una parete bianca campeggia una scritta nera, l’aforisma che si fece manifesto della lotta allo stigma sulla salute mentale in Italia: “ Da vicino nessuno è normale ”. Alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a Roma è stato riaperto il Museo Laboratorio della Mente, nel parco di Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1. Il nuovo Museo della Mente. Nel parco che per quasi un secolo ha ospitato il manicomio della Capitale, sorge adesso un percorso espositivo rinnovato, con un allestimento multimediale e immersivo – realizzato dallo Studio Azzurro – che catapulta il visitatore nelle storie dei pazienti, stimolando una riflessione sui temi dell’esclusione sociale e del disagio psichico.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riapre il Museo della Mente, uno spazio immersivo alla scoperta del disagio psichico Notizie correlate Quando il vetro diventa rito: 6:AM trasforma la Piscina Romano in uno spazio immersivoC’è qualcosa di quasi ipnotico nel gesto del maestro vetraio che solleva la canna da soffio, porta il metallo incandescente alle labbra e cede al... VIDEO/ Troppe persone in uno spazio stretto: il disagio di una situazione disumanaTempo di lettura: 2 minuti La denuncia era stata fatta ma per avere un’idea della situazione doveva essere fatto un sopralluogo e vedere con gli... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LAZIO. 6 MAGGIO ROCCA RIAPRE MUSEO LABORATORIO DELLA MENTE: NUOVI SPAZI E NUOVA INSTALLAZIONE; Asl Roma 1: riaperto il museo laboratorio della mente; Così la galassia Guggenheim fa crescere il museo del futuro; Potenza, al Museo Provinciale il rifiuto diventa arte tra inclusione e creatività. “CON GLI OCCHI DELLA MENTE 2”, QUANDO LA TECNOLOGIA IN DISUSO DIVENTA PONTE D’INCLUSIONE Si è svolto nel Museo Provinciale di Potenza, l'evento conclusivo di "Con gli occhi della mente 2", un progetto che ha saputo intrecciare due te - facebook.com facebook