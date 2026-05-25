Maldive al via le autopsie sui corpi dei sub italiani a Camogli preghiera al Cristo degli Abissi a -17m di profondità
I corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono stati trasferiti nell'obitorio di Gallarate, dove la procura di Busto Arsizio, su delega di quella di Roma, ha annunciato che saranno sottoposti ad autopsia. A Camogli si è svolta una preghiera al Cristo degli Abissi, posizionato a circa 17 metri di profondità.
Ora che i corpi di tutti e cinque i sub italiani morti alle Maldive sono in Italia, collocati nell'obitorio di Gallarate, la procura di Busto Arsizio, su delega della procura di Roma, conferirà l'incarico autoptico. Gli studenti della docente Montefalcone dedicheranno poi attimi di preghiera al Cris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Malpensa, l'arrivo delle salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive
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