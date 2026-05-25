Maldive al via le autopsie sui corpi dei sub italiani a Camogli preghiera al Cristo degli Abissi a -17m di profondità

Notizia in breve

I corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono stati trasferiti nell'obitorio di Gallarate, dove la procura di Busto Arsizio, su delega di quella di Roma, ha annunciato che saranno sottoposti ad autopsia. A Camogli si è svolta una preghiera al Cristo degli Abissi, posizionato a circa 17 metri di profondità.