Una dichiarazione ha evidenziato il rispetto mostrato da un tennista nei confronti di un avversario e del suo team, sottolineando il comportamento corretto durante un confronto. In particolare, si è apprezzato il fair play dimostrato dal giocatore nei confronti di un avversario e del suo staff, evidenziando come la capacità di mantenere un atteggiamento rispettoso anche in situazioni di difficoltà rappresenti un elemento importante nel valutare la figura di un atleta.

La forza e il valore di un campione non risiedono solamente nei suoi gesti tecnici e nei risultati ottenuti. Uno degli strumenti più importanti per valutare la classe di chi sa andare al di là del mero successo o della sconfitta maturata sul campo è il modo di reagire quando si incappa in un passo falso. Nella semifinale di Wimbledon disputata venerdì contro Jannik Sinner il serbo Novak Djokovic ha perso nettamente in tre set ed ha visto così sfumare ancora una volta il sogno di poter lottare per la conquista del venticinquesimo Slam della carriera. L’ex numero 1 del mondo, al termine del match, ha ribadito il suo spessore di campione ed è andato a congratularsi con Sinner e tutta la sua squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Stubbs: “Ho apprezzato Djokovic per il fair play nei confronti di Sinner e del suo team”

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