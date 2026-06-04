Durante le Final Six dell’under 12 di pallavolo, un giocatore ha riferito di aver toccato la palla che è uscita dal campo mentre cercava di bloccare un attacco a muro. Questa dichiarazione è stata fatta in occasione del Premio Fair Play Menarini, dove ha sottolineato che il fair play significa lealtà e onestà.

“Durante le Final six dell’under 12 di pallavolo sono andato a muro, ma ho toccato la palla che è andata fuori. L’arbitro ha assegnato un punto alla mia squadra, ma gli ho fatto notare che l’avevo toccata. Il Fair Play è lealtà e onestà”. Grazie a questo gesto, il giovane Matteo Pasqualetti è stato insignito del Premio Fair Play Menarini "Giovani", nella Sala d’Onore del Coni a Roma. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, il Fair Play è lealtà e onestà

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