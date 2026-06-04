La salma di Antonio Senisi restituita alla famiglia il cugino indagato per omicidio stradale

La salma di un ragazzo di 14 anni, deceduto in un incidente in scooter, è stata restituita alla famiglia. Il cugino del giovane è attualmente indagato per omicidio stradale.

E' stata restituita alla famiglia la salma di Antonio Senisi, il 14enne di Manfredonia morto a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto in scooter. Il fatto è successo lo scorso martedì, 2 giugno, a pochi km dall'uscita di Manfredonia Centro.Antonio, è stato ricostruito, era passeggero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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