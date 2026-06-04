La salma di Antonio Senisi restituita alla famiglia il cugino indagato per omicidio stradale

Da foggiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La salma di un ragazzo di 14 anni, deceduto in un incidente in scooter, è stata restituita alla famiglia. Il cugino del giovane è attualmente indagato per omicidio stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' stata restituita alla famiglia la salma di Antonio Senisi, il 14enne di Manfredonia morto a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto in scooter. Il fatto è successo lo scorso martedì, 2 giugno, a pochi km dall'uscita di Manfredonia Centro.Antonio, è stato ricostruito, era passeggero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Precipitato dall’ottavo piano. Restituita la salma alla famiglia: "È stato un tragico incidente"La salma di Louis Pisha è stata restituita ai familiari dopo che la pm Mariangela Farneti ha concesso il nulla osta.

Bimbo trovato morto nella culla, niente autopsia. Il piccolo è morto per cause naturali: salma restituita alla famigliaUn bambino di sei mesi è stato trovato senza vita nella sua culla in un'abitazione di Jesi.

Argomenti più discussi: Incidente in scooter fatale a un 14enne: Manfredonia sconvolta per la morte di Antonio Sinesi; Un ragazzo brillante, stava per fare gli esami di terza media: a Manfredonia il dolore per Antonio, morto a 14 anni in moto; Muore per un’impennata in scooter, Antonio Sinisi aveva appena compiuto 14 anni: indaga la Polizia; Il banco di Antonio avvolto da scritte e fiori, i compagni di scuola: Vola più in alto che puoi.

La salma di Antonio Megalizzi rientra in ItaliaLa salma di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nell’attentato a Strasburgo, è rientrata in Italia. Ad accoglierlo, oltre ai familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web