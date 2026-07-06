Salvini recluta Andrea Stroppa in vista delle politiche del 2027 | il braccio destro di Musk in Italia stratega sull’AI

Notizia in breve

Salvini ha scelto Andrea Stroppa, vicino a Musk, come consulente per le strategie digitali in vista delle elezioni del 2027. Stroppa, esperto di intelligenza artificiale, lavorerà alla pianificazione delle campagne online e alle tecnologie di comunicazione. La nomina fa parte di una riorganizzazione del team politico, con un’attenzione particolare alle piattaforme digitali e all’uso dell’AI. La sua presenza si inserisce nel quadro di una strategia di rafforzamento della presenza online del partito.