Salvini recluta Andrea Stroppa in vista delle politiche del 2027 | il braccio destro di Musk in Italia stratega sull’AI
Salvini ha scelto Andrea Stroppa, vicino a Musk, come consulente per le strategie digitali in vista delle elezioni del 2027. Stroppa, esperto di intelligenza artificiale, lavorerà alla pianificazione delle campagne online e alle tecnologie di comunicazione. La nomina fa parte di una riorganizzazione del team politico, con un’attenzione particolare alle piattaforme digitali e all’uso dell’AI. La sua presenza si inserisce nel quadro di una strategia di rafforzamento della presenza online del partito.
Matteo Salvini mette a punto la macchina elettorale in vista delle politiche del 2027, con un focus ad hoc sulla squadra di strateghi digitali. Archiviata la “Bestia” – il suo sistema di comunicazione e propaganda digitale gestito a lungo da Luca Morisi – il leader della Lega ha pensato di arruolare Andrea Stroppa, braccio destro di Elon Musk in Italia, nonché informatico ed esperto di sicurezza che recentemente sta anche interessandosi alla crescita di Futuro Nazionale di Vannacci. Stroppa, scrive Domani, si occuperà di comunicazione digitale con l’intento di “capitalizzare al massimo le sue competenze in materia di intelligenza artificiale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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