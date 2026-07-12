La doppietta di uno scatenato Bellingham spezza ai supplementari dei quarti di finale il sogno della Norvegia, battuta 2-1 e tradita dal suo fuoriclasse Haaland, alla sua peggior partita dei Mondiali 2026 e sostituito al 105'. Anche senza i gol del suo leader Kane, l’Inghilterra vola in semifinale per sfidare mercoledì 15 la vincente di Argentina-Svizzera. NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6 (15' st Aursnes 6), Ajer 5.5, Heggem 6 (1' pts Ostigard 5.5), Moller Wolfe 5.5 (45' st Pedersen 5); Berg 6.5, Berge 6, Odegaard 6; Sorloth 6 (22' st Bobb 6), Haaland 5 (1' sts Strand Larsen 6), Schjelderup 7 (22' st Nusa 6). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Strepitoso Bellingham, l'Inghilterra vince 2-1 e spezza il sogno della Norvegia

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