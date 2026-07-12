Strepitoso Bellingham l' Inghilterra vince 2-1 e spezza il sogno della Norvegia
Bellingham segna due volte e guida l'Inghilterra alla vittoria 2-1 contro la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si decide ai supplementari, con la Norvegia che viene eliminata. Haaland, protagonista in negativo, viene sostituito al 105'. La sua peggior prestazione nel torneo si conclude con l'eliminazione della squadra.
La doppietta di uno scatenato Bellingham spezza ai supplementari dei quarti di finale il sogno della Norvegia, battuta 2-1 e tradita dal suo fuoriclasse Haaland, alla sua peggior partita dei Mondiali 2026 e sostituito al 105'. Anche senza i gol del suo leader Kane, l’Inghilterra vola in semifinale per sfidare mercoledì 15 la vincente di Argentina-Svizzera. NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6 (15' st Aursnes 6), Ajer 5.5, Heggem 6 (1' pts Ostigard 5.5), Moller Wolfe 5.5 (45' st Pedersen 5); Berg 6.5, Berge 6, Odegaard 6; Sorloth 6 (22' st Bobb 6), Haaland 5 (1' sts Strand Larsen 6), Schjelderup 7 (22' st Nusa 6). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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