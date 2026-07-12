L'Inghilterra vola in semifinale | Bellingham fa doppietta e spegne il sogno Mondiale della Norvegia

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, assicurandosi un posto in semifinale. Bellingham ha segnato entrambi i gol della squadra inglese, dopo che la Norvegia era passata in vantaggio con un gol di Schjelderup.

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L'Inghilterra batte 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e vola in semifinale. Decisiva la doppietta di Bellingham dopo l'iniziale vantaggio di Schjelderup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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