L'Inghilterra vola in semifinale | Bellingham fa doppietta e spegne il sogno Mondiale della Norvegia

L'Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, assicurandosi un posto in semifinale. Bellingham ha segnato entrambi i gol della squadra inglese, dopo che la Norvegia era passata in vantaggio con un gol di Schjelderup.

L'Inghilterra batte 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e vola in semifinale. Decisiva la doppietta di Bellingham dopo l'iniziale vantaggio di Schjelderup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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JUDE BELLINGHAM'S BRACE! England Beat Norway 2–1 to Reach the World Cup 2026 Semi-Finals!

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