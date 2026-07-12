L'Inghilterra ha battuto la Norvegia con un risultato di 3-0 e si è qualificata per la semifinale. Nel match, Bellingham ha segnato due gol, replicando la sua doppietta contro il Messico. Haaland e Kane erano i principali attesi in campo, ma sono stati superati da Bellingham, che ha contribuito alla vittoria della squadra. La partita si è svolta a Miami.

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In quella che doveva essere la sfida tra i bomber Haaland e Kane, a brillare è ancora una volta Bellingham: un'altra doppietta, come contro il Messico, e l'Inghilterra vola in semifinale. 2-1 il risultato finale contro la Norvegia, battuta ai supplementari. Solbakken sorprende lasciando in panchina Nusa per proporre dal primo minuto Schjelderup, mentre Tuchel conferma Gordon dopo l'ottima prestazione contro il Messico. Prima del fischio d'inizio, minuto di silenzio per Jayden Adams, il calciatore del Sudafrica scomparso nelle scorse ore. La partita inizia con l'Inghilterra che da subito domina il possesso palla, pur creando poche situazioni pericolose (un cross di Anderson su cui non arriva Bellingham e una punizione fuori misura calciata da Kane), mentre la Norvegia si difende ma non riesce a ripartire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doppietta Bellingham, l'Inghilterra batte la Norvegia e vola in semifinale

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JUDE BELLINGHAM'S BRACE! England Beat Norway 2–1 to Reach the World Cup 2026 Semi-Finals!

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#Bellingham segna una doppietta, raggiunge quota 6 gol e si porta alla pari con #Kane, anch’egli a 6. Mai prima d’ora una Nazionale aveva avuto due giocatori con 6 o più gol nello stesso #Mondiale. L’ #Inghilterra è la prima Nazionale in tutta la storia. #Norv x.com

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