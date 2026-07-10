Un incendio boschivo nell’Andalusia ha causato la morte di almeno 12 persone. Le vittime si trovavano nelle auto mentre tentavano di allontanarsi dalle fiamme e sono rimaste intrappolate. L’incendio, uno dei più gravi degli ultimi anni nel paese, ha devastato vaste aree di foresta. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause o sulla dinamica dell’incendio. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o persone scomparse.

È una delle peggiori tragedie legate agli incendi boschivi degli ultimi anni in Spagna. Almeno dodici persone hanno perso la vita nel devastante rogo che ha colpito il comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almería, mentre almeno sette persone sono rimaste ferite e oltre mille residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Un bilancio ancora provvisorio, destinato purtroppo a poter aggravarsi, mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra le fiamme. L’incendio è divampato nella giornata di giovedì e, favorito dalle temperature eccezionalmente elevate, dalla vegetazione completamente secca e dal vento, si è propagato in poche ore con una violenza tale da lasciare pochissimo tempo alla popolazione per mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Almeno 12 morti in un incendio nei boschi dell’Andalusia: vittime intrappolate nelle auto mentre cercavano di scappare

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