Maxi incendio in Andalusia almeno 11 morti | la strage dei turisti per un cavo elettrico caduto Vittime intrappolate nelle auto – I video

Un incendio scoppiato in Andalusia ha causato almeno 11 vittime, tra cui turisti intrappolati nelle auto. Secondo le autorità locali, l’origine del rogo potrebbe essere legata alla caduta di un cavo elettrico. L’incendio interessa l’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, e le fiamme stanno ancora causando danni nella zona. Sono stati diffusi video che mostrano le persone intrappolate e le auto coinvolte.

«L’origine del rogo potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico». È quanto riferisce l’assessore regionale alla Presidenza e alle Emergenze della Giunta dell’Andalusia, Antonio Sanz, sull’incendio che sta devastando l’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Spagna, e che ha provocato almeno 11 morti. L’incendio è divampato alle 16:35 di ieri dopo che il numero di emergenza 112 aveva ricevuto più di 150 segnalazioni da parte dei cittadini. Secondo alcune testimonianze, all’altezza del chilometro 511 della strada statale N-340A sarebbe caduto un cavo elettrico che, entrando in contatto con la vegetazione ormai inaridita dalle recenti ondate di caldo estremo che hanno colpito la Spagna, avrebbe innescato le fiamme. 🔗 Leggi su Open.online

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