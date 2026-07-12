Strage ferroviaria Andria-Corato | Mattarella al decennale del disastro

A dieci anni dal disastro ferroviario tra Andria e Corato, il presidente della Repubblica ha partecipato alle cerimonie commemorative. La tragedia ha provocato numerosi morti e feriti, e il ricordo è ancora vivo tra i cittadini. La commemorazione si è svolta nel piazzale davanti alla stazione, con testimonianze e momenti di silenzio. Nessuna informazione sulle cause o sugli sviluppi giudiziari è stata resa nota.

Dieci anni dopo, il dolore è ancora lo stesso, ma unito al ricordo solenne di un'intera comunità. Nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Andria si è svolta la cerimonia per il decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Un anniversario scandito dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto stringere la mano ai familiari delle vittime e ai superstiti, raccogliendo il pianto e la commozione dei parenti presenti. La cerimonia Il momento più toccante della cerimonia si è consumato alle 11:05, l'ora esatta in cui avvenne lo scontro frontale tra i due treni della Ferrotramviaria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Andria - Strage ferroviaria, tutto pronto per il decennale con il presidente Mattarella

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