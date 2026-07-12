Il presidente della Repubblica è arrivato alla stazione di Andria per partecipare alla cerimonia in ricordo della strage ferroviaria avvenuta nel 2016 sulla tratta a binario unico tra Andria e Corato, dove due treni si scontrarono frontalmente. L’incidente causò 23 morti e 51 feriti. La cerimonia si svolge nel decimo anniversario dell’incidente.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è sul piazzale della stazione ferroviaria di Andria per partecipare alla cerimonia per il decennale della strage avvenuta sulla tratta a binario unico Andria-Corato dove due treni della Ferrotramviaria, il 12 luglio 2016, si scontrarono frontalmente provocando 23 morti e 51 feriti. Mattarella ha salutato con strette di mano i famigliari delle vittime e i superstiti dell'incidente. Il parente di una vittima ha salutato in lacrime il Capo dello Stato. Presenti la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso e ha deposto una corona di fiori davanti alla stele che ricorda le 23 vittime della tragedia. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Bari.corriere.it - Strage dei treni tra Andria e Corato, l'arrivo di Mattarella. Il dolore per i 23 morti e i 51 feriti. «Mai più come prima»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andria-Corato: dieci anni fa il disastro ferroviario, 23 morti. Mattarella oggi alla commemorazione Lo scontro fra due treni sul binario unicoIl 12 luglio 2016, un treno partito da Andria verso Corato e un altro da Corato verso Andria si sono scontrati su un binario unico.

Strage dei treni, la Puglia istituisce giornata ricordo delle 23 vittime. All'anniversario ad Andria ci sarà il presidente MattarellaIl 12 luglio si svolge in Puglia la giornata dedicata alle 23 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nel 2016.

Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; Dieci anni dalla strage dei treni sulla Andria-Corato: il presidente Mattarella in Puglia per ricordare le 23 vittime; Strage ferroviaria Andria-Corato, la figlia di una delle vittime diserta il decennale: Stanchi di essere presi in giro; Mattarella ad Andria nel decennale della strage: il Paese si ferma per ricordare le 23 vittime.

Dieci anni dalla strage dei treni sulla Andria-Corato: il presidente Mattarella in Puglia per ricordare le 23 vittime x.com

Scontro tra treni, Mattarella atteso ad Andria per la cerimonia del decennaleIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso stamattina ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 pers ... ansa.it

Scontro treni Puglia, oggi la cerimonia per il decennale della strage: presente MattarellaLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontro treni Puglia, oggi la cerimonia per il decennale della strage: presente Mattarella ... tg24.sky.it