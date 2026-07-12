Stefano Corti ha condiviso sui social di essere stato ricoverato in ospedale dopo un morso di zecca, che lo ha portato in condizioni critiche. L'influencer ha mostrato una foto dal letto d’ospedale e ha riferito di aver rischiato la vita a causa dell’infestazione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali complicazioni o sulla diagnosi specifica.

Sui social Stefano Corti si è mostrato nel letto d'ospedale dopo essere stato morso da una zecca che poteva portarlo in condizioni critiche Stefano Cortisui social ha annunciato di essere stato molto male, rischiando anche quasi la vita, a causa del morso di unazecca. Si è fotografato mentre era ko in ospedale. Adesso sta meglio ed ha fatto le cure richieste ma ha temuto il peggio. “Sulla gamba avevo questa lesione. All’inizio pensavo fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo e sono andato a fare un’ecografia.Da qualche giorno avevo anche dolori alle ossa, fiato corto e una forte spossatezza, ma li avevo attribuiti alla stanchezza dopo giorni molto intensi“, ha raccontato sui social Corti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paura per Stefano Corti, messo ko da una zecca

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