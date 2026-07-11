Una donna di 76 anni è deceduta in Trentino dopo aver contratto l’encefalite da zecche, a seguito di una puntura. L’evento ha suscitato attenzione sul rischio di infezioni da zecche durante l’estate. La vittima ha manifestato sintomi come febbre, mal di testa e confusione prima di perdere la vita. Non sono stati forniti dettagli sul trattamento o sulle tempistiche.

Una donna di 76 anni è morta in Trentino dopo aver contratto un’encefalite da zecche (Tbe) in seguito a una puntura. Il caso riaccende l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato durante l’estate: come riconoscere i sintomi, quando rivolgersi al medico e quali precauzioni adottare. La tragedia in Trentino. La vittima è Gianna “Giana” Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, dove era molto conosciuta. L’8 giugno scorso era stata punta da una zecca mentre si trovava nei prati vicino alla propria abitazione. Poche ore dopo ha iniziato ad accusare febbre e malessere. Ricoverata inizialmente all’ospedale di Cavalese, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Donna muore dopo la puntura di una zecca: il caso in Trentino e i sintomi da non sottovalutare

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