Mangiano tonno rosso comprato in pescheria poi vengono colti da nausea e dolori | sette persone finiscono in ospedale un uomo è ricoverato in terapia intensiva

Sette persone sono state portate in ospedale a Palermo dopo aver consumato tonno rosso acquistato in pescheria. Dopo aver mangiato, hanno manifestato nausea e dolori addominali. Uno di loro si trova in terapia intensiva, mentre gli altri sono in osservazione presso diverse strutture cittadine. La vicenda si inserisce nell’ambito di un nuovo caso di intossicazione alimentare registrato in Sicilia.

Un nuovo caso di intossicazione alimentare in Sicilia. A Palermo sette persone sono state ricoverate Palermo in ospedale dopo aver mangiato tonno rosso: una di loro è ricoverata al reparto di terapia intensiva, gli altri in osservazione in altre strutture ospedaliere cittadine.Cosa è successoI.🔗 Leggi su Today.it

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