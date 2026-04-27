Tommasi nuovo designatore ad interim | l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi

L'Associazione Italiana Arbitri ha annunciato la nomina di un nuovo designatore ad interim, incaricato di sostituire temporaneamente l'ex responsabile. La scelta è caduta su un dirigente con una lunga esperienza nel settore arbitrale, che assumerà il ruolo fino a nuove disposizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su eventuali cambiamenti a lungo termine nella gestione.

. L’ex arbitro dovrà gestire un finale di campionato ad alta tensione. L’Associazione Italiana Arbitri ha scelto la linea della continuità operativa per superare la bufera giudiziaria che ha travolto i propri vertici. Sarà Dino Tommasi a ricoprire il ruolo di designatore arbitrale ad interim per i campionati di Serie A e Serie B fino alla conclusione della stagione in corso. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La decisione, appresa dall’ ANSA in ambienti AIA, si è resa necessaria in seguito al coinvolgimento di Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano, dove l’ormai ex designatore risulta indagato con l’ipotesi di concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tommasi nuovo designatore ad interim: l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi Notizie correlate Leggi anche: Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi. La decisione Leggi anche: L'Aia avrà un nuovo numero uno a interim: è Dino Tommasi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caso Rocchi, Tommasi nuovo designatore: svolta nel mondo arbitrale; Aia, oggi il nuovo designatore per il mese più complicato: Zappi spera nel ribaltone; Avviso di garanzia per il designatore Rocchi; Vuoto di potere tra gli arbitri Può arrivare il commissari­o anche per le designazio­ni. Inchiesta arbitri, Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA.. tuttomercatoweb.com Arbitri, Dino Tommasi designatore ad interimE' Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA. (ANSA) ... ansa.it #Gossip - Valeria Marini torna "Divina": nuovo singolo con Sara Tommasi x.com In uscita DIVINA il nuovo brano di Valeria Marini! Protagonista del Videoclip Sara Tommasi ! In anteprima il brano sarà cantato per il GFVIP Una produzione Novalis Edizioni Musicali e Discografiche DL Multimedia Production Grazie a Stefano Coco Dj & - facebook.com facebook