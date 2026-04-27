Tommasi nuovo designatore ad interim | l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi

Da juventusnews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Italiana Arbitri ha annunciato la nomina di un nuovo designatore ad interim, incaricato di sostituire temporaneamente l'ex responsabile. La scelta è caduta su un dirigente con una lunga esperienza nel settore arbitrale, che assumerà il ruolo fino a nuove disposizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su eventuali cambiamenti a lungo termine nella gestione.

. L’ex arbitro dovrà gestire un finale di campionato ad alta tensione. L’Associazione Italiana Arbitri ha scelto la linea della continuità operativa per superare la bufera giudiziaria che ha travolto i propri vertici. Sarà  Dino Tommasi  a ricoprire il ruolo di  designatore arbitrale ad interim  per i campionati di Serie A e Serie B fino alla conclusione della stagione in corso. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La decisione, appresa dall’ ANSA  in ambienti  AIA, si è resa necessaria in seguito al coinvolgimento di Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano, dove l’ormai ex designatore risulta indagato con l’ipotesi di concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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