Mario Orfeo lascia Repubblica | Nuovo direttore editoriale di QN

Mario Orfeo ha annunciato di aver lasciato la direzione di un importante quotidiano italiano. Dal 9 settembre, assumerà il ruolo di direttore editoriale di un altro giornale, scelto da un editore noto. La notizia ha causato grande fermento nel settore dell'informazione, segnando un cambio di leadership per entrambe le testate coinvolte. Orfeo ha deciso di passare da un quotidiano storico a un nuovo incarico.

Un terremoto a Repubblica e un bello scossone per tutta la stampa italiana. Mario Orfeo lascia la direzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e dal prossimo 9 settembre sarà il nuovo direttore editoriale di Quotidiano nazionale, accettando la corte di Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo ricopriva l'incarico di direttore del quotidiano dal 2024. Ha diretto tutti e tre i Tg della Rai, oltre che i quotidiani Il Mattino e Il Messaggero. Agnese Pini resterà invece direttrice responsabile di Qn. "Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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