Reggia di Caserta Antonio Tarasco è il direttore ad interim
Il 7 luglio scorso è stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto di nomina di Antonio Tarasco come direttore ad interim della Reggia di Caserta. Con questa procedura, Tarasco ha assunto ufficialmente il ruolo di reggente della storica residenza reale, che ora è sotto la sua responsabilità. La nomina è avvenuta tramite atto formale e documentato.
Con la registrazione del Decreto di nomina presso la Corte dei Conti, avvenuta il 7 luglio scorso, Antonio Tarasco assume ufficialmente la reggenza della Reggia di Caserta. Tarasco, nell'amministrazione pubblica italiana da 25 anni, è direttore generale Archivi dal 2024 ma in precedenza ha ricoperto l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Abilitato come professore ordinario di Diritto amministrativo, avvocato, dottore di ricerca presso l'università della Campania-Vanvitelli di Napoli e specialista (con... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it
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Temi più discussi: Antonio Tarasco ha assunto l'incarico di direttore ad interim della Reggia di Caserta; Reggia di Caserta. Antonio Tarasco nominato direttore ad interim; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta.
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L'Ercole Farnese, Roma, ca. 216 d.C. Una copia in marmo o versione di un noto originale in bronzo greco di Lisippo (o uno dei suoi seguaci) risalente al IV secolo a.C. L'originale è sopravvissuto per oltre 1500 anni fino a quando non fu fuso dai crociati nel 12 reddit