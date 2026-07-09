Reggia di Caserta Antonio Tarasco è il direttore ad interim

Da caserta.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 luglio scorso è stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto di nomina di Antonio Tarasco come direttore ad interim della Reggia di Caserta. Con questa procedura, Tarasco ha assunto ufficialmente il ruolo di reggente della storica residenza reale, che ora è sotto la sua responsabilità. La nomina è avvenuta tramite atto formale e documentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la registrazione del Decreto di nomina presso la Corte dei Conti, avvenuta il 7 luglio scorso, Antonio Tarasco assume ufficialmente la reggenza della Reggia di Caserta. Tarasco, nell'amministrazione pubblica italiana da 25 anni, è direttore generale Archivi dal 2024 ma in precedenza ha ricoperto l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.  Abilitato come professore ordinario di Diritto amministrativo, avvocato, dottore di ricerca presso l'università della Campania-Vanvitelli di Napoli e specialista (con... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

reggia di caserta antonio tarasco 232 il direttore ad interim
© Caserta.corriere.it - Reggia di Caserta, Antonio Tarasco è il direttore ad interim
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Reggia di Caserta, Antonio Tarasco nuovo direttore ad interim del MuseoIl 7 luglio 2026 è stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto di nomina di Antonio Tarasco come direttore ad interim del Museo della...

Leggi anche: Usa, Trump nomina Pulte direttore ad interim intelligence nazionale

Temi più discussi: Antonio Tarasco ha assunto l'incarico di direttore ad interim della Reggia di Caserta; Reggia di Caserta. Antonio Tarasco nominato direttore ad interim; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta.

reggia di caserta reggia di caserta antonioAlla Reggia di Caserta si insedia il direttore ad interim Antonio TarascoCon la registrazione del Decreto di nomina presso la Corte dei Conti, avvenuta il 7 luglio scorso, Antonio Tarasco assume ufficialmente la reggenza della Reggia di Caserta. (ANSA) ... ansa.it

reggia di caserta reggia di caserta antonioCaserta, Tarasco assume la reggenza della Reggia e ripristina il Ponte di ErcoleIl nuovo direttore ad interim della Reggia di Caserta, Antonio Tarasco, avvia subito i lavori per il Ponte di Ercole ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web