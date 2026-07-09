Reggia di Caserta Antonio Tarasco è il direttore ad interim

Notizia in breve

Il 7 luglio scorso è stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto di nomina di Antonio Tarasco come direttore ad interim della Reggia di Caserta. Con questa procedura, Tarasco ha assunto ufficialmente il ruolo di reggente della storica residenza reale, che ora è sotto la sua responsabilità. La nomina è avvenuta tramite atto formale e documentato.