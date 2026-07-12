Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari domenica 12 luglio tv streaming italiani in gara
Oggi si conclude la settimana degli Europei juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera. Nell’impianto Olympiaschwimmhalle si svolgeranno le ultime gare della rassegna continentale. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Tra gli atleti in gara ci sono anche italiani, che parteciperanno alle competizioni finali. La manifestazione comprende diverse discipline e si svolge nel corso dell’intera giornata.
Si concluderà oggi la settimana dedicata agli Europei Juniores di nuoto 2026. Nello storico impianto Olympiaschwimmhalle, a Monaco di Baviera (Germania), la rassegna continentale giunge al termine con un’ultima giornata ricca di eventi. Saranno infatti ben dodici i titoli europei che verranno assegnati nel pomeriggio, dopo le consuete batterie della mattina. L’Italia vuole chiudere in bellezza il suo Europeo dopo la giornata positiva di ieri. Alessandra Mao ha infatti stupito nei 100 stile libero femminili conquistando l’oro e battendo il record di Federica Pellegrini. Protagonista come sempre anche la staffetta, ieri d’argento nella 4×200 sl maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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