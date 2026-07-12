Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari domenica 12 luglio tv streaming italiani in gara

Notizia in breve

Oggi si conclude la settimana degli Europei juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera. Nell’impianto Olympiaschwimmhalle si svolgeranno le ultime gare della rassegna continentale. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Tra gli atleti in gara ci sono anche italiani, che parteciperanno alle competizioni finali. La manifestazione comprende diverse discipline e si svolge nel corso dell’intera giornata.