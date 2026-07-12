La gara per la ricostruzione dello stadio Iacovone è stata pubblicata ad agosto 2024. Il progetto prevede la posa del manto erboso entro il 15 luglio 2026, con il collaudo dell’impianto programmato per la fine dello stesso mese. La data di completamento è stata comunicata senza considerare eventuali opere aggiuntive o l’installazione di maxischermi successivamente previste nel cronoprogramma.

Scrive Massimo Ferrarese: Ad agosto 2024 abbiamo pubblicato la gara per la ricostruzione dello stadio Iacovone. Il cronoprogramma, al netto delle opere aggiuntive e dei maxischermi introdotti successivamente, prevedeva la posa del prato entro il 15 luglio 2026 e il collaudo dell’impianto entro la fine dello stesso mese. Il mio auspicio è che, nonostante i circa 60 giorni negli ultimi mesi e le temperature eccezionalmente elevate dell’ultimo mese, si riesca a rispettare pienamente questo obiettivo. Un grazie di cuore va alla nostra straordinaria squadra che, ogni giorno, è sul campo con competenza, passione e determinazione. Embrace the future! L'articolo Stadio di Taranto Posa in opera del manto erboso proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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