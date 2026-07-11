Il nuovo manto erboso è stato installato allo stadio di Taranto. Il commissario straordinario ha commentato di aver atteso questo momento fin dal suo insediamento, sottolineando che l’intervento rappresenta il risultato di un percorso iniziato mesi fa. La posa del prato si configura come l’ultimo step di un progetto che ha richiesto impegno e sfide. Nessuna altra informazione sui tempi o sui costi dell’intervento.

Scrive Massimo Ferrarese: Devo ammettere che aspettavo questo momento dal giorno in cui sono stato nominato Commissario Straordinario. Da quel giorno abbiamo affrontato una sfida che molti ritenevano impossibile e vedere oggi il verde sul terreno di gioco mi fa capire che siamo davvero arrivati agli ultimi passi di una straordinaria avventura. Questa immagine, per me, non rappresenta soltanto la posa del prato naturale dello stadio Iacovone ma soprattutto i sacrifici, le difficoltà superate e la determinazione di una squadra che non ha mai smesso di credere in questo progetto. Buon lavoro a tutti noi! L'articolo Stadio di Taranto: arriva il manto erboso Ferrarese: aspettavo questo momento dall'inizio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Stadio di Taranto - Erasmo Iacovone.

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