Al centro sportivo San Filippo sono stati investiti mezzo milione di euro per sostituire il manto in erba sintetica. Dopo 18 anni, sono ripresi i lavori di riqualificazione dei campi. L’assessore allo Sport del Comune di Brescia ha annunciato l’inizio del progetto, definendolo come il termine di un’attesa lunga. I lavori riguardano i campi in via Bazoli, destinati a essere rinnovati con nuove superfici artificiali.

Dopo 18 anni ripartono gli investimenti al Centro Sportivo San Filippo: «Posso dare un titolo? È finita l’attesa»: con queste parole l’assessore allo Sport del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, annuncia l’avvio del progetto di riqualificazione dei campi in erba artificiale del centro di Via Bazoli. «Per noi è un momento importante perché segna un passaggio nella storia della nostra società» ha spiegato il presidente del Centro Sportivo San Filippo, Nicola Fiorin, ricordando poi come gli ultimi lavori di questo tipo risalivano al 2008. L’intervento, dal valore complessivo di 586.613 euro, interesserà tre campi esterni e consentirà di riconsegnarli agli utenti entro l’inizio di settembre, in tempo per la stagione sportiva 20262027. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Al San Filippo mezzo milione di euro per rinnovare il manto erboso (sintetico)

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