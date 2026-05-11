Uno bianca la Procura di Bologna farà accertamenti sul suicidio di Gugliotta

La Procura di Bologna avvia verifiche sul caso di Gugliotta, l'ex poliziotto trovato morto il 8 gennaio in Friuli. L’uomo avrebbe dovuto essere ascoltato come testimone dagli investigatori, ma è stato trovato senza vita prima di poterlo fare. Le autorità stanno approfondendo gli aspetti legati alla sua morte, senza ancora formulare ipotesi ufficiali. La notizia è stata confermata dalle fonti giudiziarie.

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Quello di Pietro Gugliotta, gregario della banda della Uno bianca, è un suicidio che i magistrati vogliono capire. Per quali motivi l'ex poliziotto 65enne, scarcerato a Bologna dalla Dozza nel 2008, si è tolto la vita, impiccandosi, nella sua abitazione a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone?Gli investigatori vogliono acquisire tutte le carte degli accertamenti eseguiti dopo la morte, a cominciare dalla relazione del medico legale. Gli inquirenti hanno intenzione di sentire il medico stesso, assieme ai familiari dell'uomo e alle persone a lui più vicine: si vuole insomma capire se il suicidio sia dovuto a problemi familiari., In realtà i magistrati avevano già messo Pietro Gugliotta in lista per sentirlo, anche se non era stata fissata alcuna data prima della sua morte.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uno bianca, la Procura di Bologna farà accertamenti sul suicidio di Gugliotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uno Bianca, colpo di scena: la Procura indaga sul suicidio di Pietro GugliottaBologna, 11 maggio 2026 – Morte di Pietro Gugliotta: la Procura di Bologna farà degli accertamenti sulla scomparsa dell'ex componente della Uno... Uno bianca, Procura al lavoro sulla morte di GugliottaLa morte di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, si inserisce con forza nel complesso quadro che la Procura di Bologna sta... Argomenti più discussi: Uno Bianca, le due nuove inchieste della Procura di Bologna; Uno Bianca, la Procura di Bologna: Interrogheremo Roberto Savi per l’intervista a Belve crime; Uno Bianca, la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi; Banda della Uno Bianca, la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista a Belve. Uno Bianca, Procura di Bologna farà accertamenti sulla morte di Pietro Gugliotta reddit Uno Bianca, la Procura di Bologna vuole sentire Roberto Savi dopo l’intervista a #BelveCrime. Siamo contenti che il nostro lavoro giornalistico possa offrire un contributo utile all’accertamento della verità, commenta Francesca Fagnani x.com Banda della Uno bianca, la Procura di Bologna indaga sulla morte di Pietro GugliottaARBA (PORDENONE) - La Procura di Bologna ha disposto ulteriori indagini in merito alla morte di Pietro Gugliotta, membro della banda della Uno bianca deceduto lo scorso inverno nella ... ilgazzettino.it