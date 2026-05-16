Maldive 5 sub italiani morti La Procura di Roma apre un’inchiesta accertamenti su autorizzazioni

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque sub italiani avvenuta nelle Maldive, durante un’immersione in una grotta sommersa oltre i cinquanta metri di profondità nell’isola di Alimathà. Sono in corso accertamenti riguardo alle autorizzazioni e alle procedure seguite durante l’attività subacquea. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni e le responsabilità legate all’escursione, mentre le autorità italiane e locali stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’incidente.

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La Procura di Roma accelera sull’ inchiesta per la morte dei cinque sub italiani deceduti alle  Maldive  durante un’immersione estrema in una grotta sommersa oltre i cinquanta metri di profondità nelle acque dell’isola di Alimathà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall’autorità giudiziaria di Malè e dalla sede diplomatica italiana nell’arcipelago. Un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Chi sono le 5 vittime delle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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