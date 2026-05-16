Maldive 5 sub italiani morti La Procura di Roma apre un’inchiesta accertamenti su autorizzazioni
La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque sub italiani avvenuta nelle Maldive, durante un’immersione in una grotta sommersa oltre i cinquanta metri di profondità nell’isola di Alimathà. Sono in corso accertamenti riguardo alle autorizzazioni e alle procedure seguite durante l’attività subacquea. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni e le responsabilità legate all’escursione, mentre le autorità italiane e locali stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’incidente.
La Procura di Roma accelera sull’ inchiesta per la morte dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione estrema in una grotta sommersa oltre i cinquanta metri di profondità nelle acque dell’isola di Alimathà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall’autorità giudiziaria di Malè e dalla sede diplomatica italiana nell’arcipelago. Un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Chi sono le 5 vittime delle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani
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