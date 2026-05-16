Maldive 5 sub italiani morti La Procura di Roma apre un’inchiesta accertamenti su autorizzazioni

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque sub italiani avvenuta nelle Maldive, durante un’immersione in una grotta sommersa oltre i cinquanta metri di profondità nell’isola di Alimathà. Sono in corso accertamenti riguardo alle autorizzazioni e alle procedure seguite durante l’attività subacquea. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni e le responsabilità legate all’escursione, mentre le autorità italiane e locali stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’incidente.

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