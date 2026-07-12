Domenica 12 luglio, diversi eventi sportivi sono trasmessi in TV e streaming. Si può seguire il torneo di Wimbledon nel tennis, il Tour de France nel ciclismo, il Gran Premio di Germania di MotoGP e le partite di volley femminile della Nations League. Questi eventi sono visibili in vari canali e piattaforme online, offrendo una giornata ricca di sport per gli appassionati.

Oggi, domenica 12 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, la MotoGP con il GP della Germania, il volley femminile con la Nations League, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale: per il GP di Germania, al Sachsenring, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Non sarà al via della gara Marco Bezzecchi, rientrato in Italia dopo la frattura alla clavicola. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: la finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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