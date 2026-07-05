Oggi, domenica 5 luglio, sono in programma eventi sportivi in TV e streaming tra cui Wimbledon, il Tour de France, il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 e il GP del Sudafrica di motocross.

Oggi, domenica 5 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, la F1 con il GP della Gran Bretagna, il motocross con il GP del Sudafrica, e tanto altro ancora. A Johannesburg si conclude il GP del Sudafrica di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’ undicesima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Sacha Coenen. Per la Ferrari il momento della verità arriverà nella gara del GP della Gran Bretagna: nel nono atto del Mondiale 2026 di F1, che... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 5 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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