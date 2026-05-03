Oggi, domenica 3 maggio, sono previsti numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono partite di tennis e altri incontri che si svolgono durante la giornata. Le trasmissioni sono disponibili sui vari canali sportivi e piattaforme online, con orari e programmi consultabili sui siti ufficiali delle emittenti. Sono previsti anche aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

Oggi, domenica 3 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid ed il Challenger di Cagliari, il ciclismo con il Giro di Romandia ed il Giro di Turchia, il calcio con la Serie A, il volley femminile con la Champions League, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, giocheranno la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il match sarà il secondo in programma dalle ore 14.00, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Notizie correlate

Leggi anche: Sport in tv oggi (domenica 8 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (domenica 1° marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 23 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 2 maggio: orari e programmazione SBK e non solo; Sport in tv oggi (martedì 28 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 2 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che torna dopo un mese di assenza: Sprint Race e qualifiche per ... oasport.it

Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 3 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid ed il ... oasport.it

Il ricordo del mondo dello sport e non solo per Alex Zanardi Sarai sempre nei nostri cuori, Alex - facebook.com facebook

Il ricordo del mondo dello sport e non solo per Alex Zanardi Sarai sempre nei nostri cuori, Alex #Zanardi x.com