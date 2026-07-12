Sono emerse nuove accuse di spionaggio legate a presunti agenti russi coinvolti in attività di intelligence presso il Vaticano. Dopo l’arresto di due ex agenti italiani e l’iscrizione nel registro degli indagati di altri cinque militari, si segnala anche un possibile coinvolgimento di una talpa. In passato, si sono verificati tentativi di ottenere documenti sensibili, tra cui una cartella clinica del Papa, con pagamenti di circa 250mila euro.

Roma, 12 luglio 2026 – Dopo i due ex 007 italiani arrestati, e altri cinque militari indagati, un altro colpo di scena entra nel dossier dello spionaggio russo. Le indagini si allargano e questa volta i riflettori si accendono perfino sulla Santa Sede. Una presunta fonte interna al Vaticano avrebbe fornito informazioni riservate da destinare a interlocutori russi. È quanto emergerebbe dalle intercettazioni finite agli atti dell'inchiesta della procura di Roma sul presunto sistema di spionaggio per conto di Mosca. Si allarga così l’indagine sulla rete di spie che, secondo i pm, sarebbe stato organizzato da Raoul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex agenti dei servizi segreti italiani finiti due giorni fa ai domiciliari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Spionaggio per la Russia, spunta una presunta talpa in Vaticano. Gli ex 007: “I cinesi volevano la cartella clinica del Papa. Ci fruttò 250mila euro”

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