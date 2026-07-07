Spionaggio per la Russia soldi e pizzini | così gli ex 007 italiani passavano segreti a Mosca Video

Due ex agenti italiani dell’Aisi, entrambi di 59 anni e in pensione, sono stati arrestati a Roma dai Carabinieri del Ros il 7 luglio. Sono accusati di aver passato segreti a Mosca, ricevendo denaro e pizzini come parte di un’attività di spionaggio per la Russia. L'indagine, condotta dalla Procura della Repubblica e dalla Procura militare, ha portato all’arresto e al sequestro di materiali sospetti.

Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, entrambi 59enni, entrambi in pensione, entrambi con un passato nell’Aisi. Sono questi i nomi dei due 007 italiani arrestati a Roma martedì 7 luglio dai Carabinieri del Ros, su impulso della Procura della Repubblica e della Procura militare. Le accuse, a vario titolo, riguardano spionaggio, rivelazione di notizie di cui era vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistemi informatici. A favore di chi? Della Russia. Leggi anche Stando alle ricostruzioni degli investigatori, il principale indagato avrebbe costruito un canale riservato con un presunto agente moscovita accreditato in Italia e protetto da immunità diplomatica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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