Spionaggio per la Russia così gli ex 007 italiani passavano segreti a Mosca – Il video

Due ex agenti dei servizi di intelligence italiani sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver passato segreti alla Russia. I Carabinieri del Ros hanno eseguito l’arresto, contestando loro reati di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. La vicenda è stata documentata anche attraverso un video.

Due ex appartenenti ai servizi di intelligence italiani sono stati arrestati a Roma dai Carabinieri del Ros con le accuse di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine ha portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del principale indagato, un 59enne ex membro dell’intelligence nazionale ed ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Secondo gli investigatori, avrebbe svolto attività di spionaggio a favore di un presunto agente dei servizi segreti russi, accreditato in Italia e coperto da immunità diplomatica. Cosa si vede nel video. Gli inquirenti ritengono che il 59enne fosse l’unico interlocutore del presunto agente russo. 🔗 Leggi su Open.online

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