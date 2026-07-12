Spezia Calcio femminile in ansia Non c’è un domani in Eccellenza

Lo Spezia Calcio femminile rischia di non continuare in Eccellenza. La società non ha ancora annunciato se parteciperà alla prossima stagione, dopo che la squadra ha concluso il campionato senza possibilità di qualificarsi ai playoff. La retrocessione della squadra maschile in serie C ha aumentato le preoccupazioni per il futuro del settore femminile, che attualmente non ha ancora conferme ufficiali sulla sua prosecuzione nel massimo campionato regionale.

Fulmine a ciel sereno nello Spezia. Dopo la retrocessione che costringeranno la prima squadra maschile a giocare in serie C arriva un’altra brutta notizia al femminile. Il responsabile del settore femminile Jacopo Foschi ha comunicato alla squadra di Eccellenza che non vi sarà seguito e che da quest’anno, probabilmente vivrà, forse, solo il settore giovanile, peraltro obbligatorio. Insomma dopo il possibile accordo e la serie B con la Asd Spezia, una mazzata significa la fine di un sogno per tante ragazze. Senza sbocco della prima squadra e inutile avere un settore femminile, le ragazze alla fine del ciclo juniores o Under 19 saranno a spasso e addio sogni di gloria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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