CALCIO femminile ultima giornata in ECCELLENZA Spezia chiude in bellezza | vittoria e terzo posto

Nell’ultima giornata del campionato di calcio femminile di Eccellenza, lo Spezia ha concluso la stagione con una vittoria per 3-0 contro il Molassana. La partita si è giocata allo stadio locale e ha visto in campo diverse giocatrici, con alcune sostituzioni durante il secondo tempo. La formazione dello Spezia ha ottenuto il terzo posto in classifica, mantenendo la posizione fino alla fine del campionato.

SPEZIA 3 MOLASSANA 0 SPEZIA: Iaccarino; Cappanera (73’ Molinari), Berti (63’ Maggiani); Nellini, Lombardo, Marcarelli (63’ Fazio); Mori (73’ Brunetti), Lapperier, Ricci (59’ Bordone), Sansevieri, Duce. A disp. Valtriani, Pieri, Argentato, Falchetto. All. Leone. MOLASSANA: Tonelli; Araldo, Cuneo; Costa, Repetto, Belloni; Cipollone, Malerba (87’ Grasso), Pittaluga (57’ Barisciano), Crivelli, Gallione. All. Vaccaro. Arbitro: Sanlazzaro di Spezia Reti: 20’ Mori, 25’ Nellini, 56’ Ricci. LA SPEZIA – E’ lo Spezia la terza forza del campionato di Eccellenza: le aquilotte vincono lo scontro diretto col Molassana e ’ringraziano’ l’Albingaunia che batte 4-2 l’Entella.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIO femminile, ultima giornata in ECCELLENZA. Spezia chiude in bellezza: vittoria e terzo posto Notizie correlate SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornataLa ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20. Basket Serie A2 Femminile. Use Rose travolgente. Vittoria e terzo postouse rosa 93 salerno 40 USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 13, Ianezic 13, Antonini 19, Vente 14, Rylichova 8, Cappelli, Corsi 3, Ruffini 5, Logoh 4, Ndiaye... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Open Day Femminile: ultimi due giorni per iscriversi all'appuntamento del 9 maggio; Tabellino partita Calcio Femminile Superba vs Genoa Cricket And F.C.; Serie B, Venezia a La Spezia nell'incrocio pericoloso. Monza e Frosinone sperano. Il programma; Femminile – Lo Spezia supera con un tris il Molassana e chiude 3°. La Rainbow travolge il Cogovalle. Spettacolare scontro al verticeSerie C Femminile Le spezzine hanno giocato con grinta e si ritrovano a guidare la classifica in solitaria. Coach Saccomani soddisfatto: Mancano quattro punti per raggiungere un grandissimo sogno. sport.quotidiano.net Con semplicità Dalla Passeggiata a mare Levanto La Spezia - facebook.com facebook | Le parole di Mister D’Angelo al termine di Spezia-Venezia urly.it/31fn7w #SpeziaVenezia 2-2 x.com