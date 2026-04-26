L’Aurora Treia festeggia l’Eccellenza

L'Aurora Treia ha vinto la partita contro il Monturano con un risultato di 2-0. La partita si è svolta con i seguenti titolari: Sandroni, Adami, Cassetta, Panichi, Muzi, Finucci, De Carolis (sostituito da Fabi al 66’), Giuli (rimpiazzato da Rinaldesi al 77’), Moretti (sostituito da Thiam all’58’), Bracalente e Ripa (cambiato con Marini al 66’). La squadra ospite ha ottenuto così tre punti.

Monturano 0 Aurora Treia 2 MONTURANO CALCIO: Sandroni, Adami, Cassetta, Panichi, Muzi, Finucci, De Carolis (66’ Fabi), Giuli (77’ Rinaldesi), Moretti (58’ Thiam), Bracalente, Ripa (66’ Marini). Allenatore: Fusco. AURORA TREIA: Testa, Gabrielli, Calamita, Alla, Ballanti, Bartolini, Mazzoni (66’ Dominino), Palladini (85’ Guglielmo), Melchiorri, Guzzini (58’ Orlietti), Cirrottola (66’ Borrelli, 88’ Seye). Allenatore: Ricci. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 53’ Melchiorri, 59’ Cirrottola. È finalmente l’ora di festeggiare per l’imbattuta Aurora Treia che strappa il pass per l’ Eccellenza battendo il Monturano e mantenendo così il punto di vantaggio sull’Azzurra Colli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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