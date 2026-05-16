Marco Gaburro, allenatore noto per aver portato la squadra di Desenzano in serie C per la prima volta nella sua carriera, ha conquistato il suo quinto titolo di campione di serie D. La squadra ha ottenuto la promozione grazie a una serie di vittorie durante la stagione, confermando il suo ruolo di promozione tra le squadre di livello più alto. Gaburro ha commentato positivamente le condizioni ambientali di Desenzano, definendole ideali per la crescita sportiva.

Marco Gaburro, portando per la prima volta nella sua storia il Desenzano in serie C, ha vinto il suo quinto campionato di serie D. Dopo i successi con Poggese, Gozzano, Lecco e Rimini, il tecnico veronese classe ’73 è riuscito a ripetersi sul Garda. Possiamo parlare di allenatore specialista in promozioni? "Direi che ho avuto la fortuna di allenare squadre forti. Vincere non è mai facile, ma è sempre bello ed è il risultato di diverse componenti che a Desenzano si sono concretizzate tutte. Abbiamo lavorato in un ambiente ideale e l’esito finale ha ripagato l’unione di gruppo". Il torneo, complici nomi illustri come Pistoiese e Piacenza è stato combattutissimo sino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Gaburro, specialista in promozioni: "Desenzano, ambiente ideale»

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