Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco contro la titolare di una palestra nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari, dopo essere stato rifiutato per la seconda volta l’iscrizione a un corso di danza. La donna è riuscita a evitare il proiettile, ma l’uomo si è poi suicidato con l’arma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nel popolare quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari: un 52enne a cui ieri era stata rifiutata l’iscrizione a un corso di danza, al secondo rifiuto di questa mattina ha imbracciato un fucile e sparato contro la titolare della scuola, che è riuscita a schivare il proiettile. L’uomo ha poi rivolto l’arma contro sé stesso e si è ucciso. Indaga la polizia, che ha rilevato i segni degli spari sul portone d’ingresso della scuola ospitata al primo piano di una palazzina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Spara alla titolare di una palestra e si uccide: 52enne muore a Cagliari

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