A Foggia, un uomo di 48 anni ha confessato di aver ucciso la moglie durante la giornata di ieri. Dopo aver ammesso il fatto, è stato immediatamente sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo matrimoniale e portato in carcere. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e la comunità locale. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.

Antonio Fortebraccio, l’uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie Stefania Rago a Foggia nella giornata di ieri, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo matrimoniale ed è stato trasferito in carcere. Il 48enne, guardia giurata, ha colpito la donna 46enne con quattro proiettili, esplosi con la pistola d’ordinanza all’interno della loro abitazione, forse al culmine di una lite. Poi è stato Fortebraccio stesso a chiamare i carabinieri subito dopo l’accaduto. La vittima aveva pubblicato su Facebook come immagine di copertina una foto con delle scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Foggia, spara alla moglie e la uccide: 48enne fermato e portato in carcere

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